Коэн под присягой заявил о совершении преступления по поручению Трампа

Во время судебного заседания бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что совершал по его поручению финансовые преступления. Речь идет о «плате за молчание» женщинам, которые заявляли, что имели с Трампом интимную связь

Майкл Коэн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа. Об этом, как сообщает CNN, рассказал адвокат Коэна Лэнни Дэвис.

​Коэн, который признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, заявил, что «в координации и по указанию кандидата на федеральный пост» он предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред кандидату и его кампании.

Дэвис также опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях Коэна. «Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?», — написал Дэвис.

Как пояснил телеканалу бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Лоуренс Ноубл, это первый за последние 50 лет случай, когда действующего президента напрямую обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании. «Это первый случай после Уотергейта, когда президента обвинили в личном участии — в руководстве и координации — нарушения правил финансирования кампании», — сказал Ноубл.

По информации Fox News, в ходе судебного заседания фамилия Трампа названа не была, однако упоминались истории с платежами за молчание бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд и бывшей модели Playboy Карен Макдугал в ходе предвыборной кампании.

Нынешний адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о лжи Коэна в течение длительного времени. «В обвинениях против Коэна нет никаких утверждений о правонарушениях президента. Сейчас ясно, что, как сказал обвинитель, действия Коэна свидетельствуют о лжи и нечестности в течение значительного периода времени», — отметил Джулиани.

Ранее стало известно, что Коэн признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Как ожидается, приговор ему будет вынесен 12 декабря.