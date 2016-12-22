Кремль ответил на призыв Порошенко отправить в Азовское море корабли НАТО

Призыв разместить в Азовском море корабли НАТО после инцидента в Керченском проливе продиктован «предэлекторальными внутриполитическими интересами» Петра Порошенко, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия негативно относится к призыву властей Украины направить в Азовское море корабли НАТО, передает корреспондент РБК.

По его словам, такие действия Киева обусловлены «предэлекторальными внутриполитическими интересами» президента Петра Порошенко. На вопрос о том, каким будет ответ России, если НАТО согласится отправить в Азовское море свои корабли, Песков отказался отвечать. «Здесь какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — сказал он.

Ранее в интервью Bild президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на размещение в Азовском море кораблей НАТО для обеспечения безопасности страны.

«Единственный язык, который он (президент Владимир Путин. — РБК) понимает, — это единство западного мира. Мы не можем принять эту агрессивную политику России, сначала это был Крым, а затем Восточная Украина, теперь он хочет Азовское море», — сказал Порошенко.

Песков также опроверг введение ограничений для украинских кораблей и препятствование их проходу через Керченский пролив.«Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют», — заявил Песков. Пресс-секретарь президента рассказал, что пролив работает в обычном режиме, а администрация порта Керчи иногда может регулировать навигацию в связи с погодными условиями.

Кроме того, Песков ответил на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной в вопросе инцидента в Керченском проливе. Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Москве признательны всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, но не видят необходимости в посредничестве.

«Желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», — сказал Песков.

Накануне, 28 ноября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в том, что она заблокировала украинские порты Мариуполь и Бердянск для захода и выхода судов. Ограничения затронули 35 судов, добавил Омелян. Министр заявил, что такие действия говорят о том, что Россия нацелена на «постепенное вытеснение Украины» с ее законных территорий с помощью блокировки портов.

Такое заявление министр сделал после того, как 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. В ФСБ сообщили, что два катера и буксир вошли в территориальные воды России без предупреждения и игнорировали требование остановиться. Украинская сторона настаивает, что сообщала о маневрах заранее.

В результате был задержаны 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Украина расценила произошедшее как акт агрессии, в стране на 30 дней ввели военное положение. Президент России Владимир Путин назвал события в Керченском проливе провокацией.