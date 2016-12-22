Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Эрдоганом конфликт между Москвой и Киевом в Черноморском регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, телефонный разговор между двумя лидерами был инициирован турецкой стороной.

«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — отметили в Кремле.

Реджеп Эрдоган также​ провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора украинский лидер призвал Стамбул оказать влияние на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Они договорись, что Эрдоган поднимет украинский вопрос на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Отношения между Москвой и Киевом обострились, после того как 25 ноября три корабля ВМС Украины без предупреждения пересекли российскую границу и зашли в акваторию России. На требования пограничников остановиться украинские корабли не отреагировали, в связи с чем по ним был открыт огонь. Моряки были задержаны, а корабли — доставлены в порт Керчи.

Москва назвала действия Киева провокацией. Киев, в свою очередь, заявил о российской агрессии.

Позднее Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения. Данное решение одобрила Верховная рада. Военное положение будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.