Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения

Правовой режим будет действовать в течение 30 суток, начиная с 28 ноября. Параллельно Рада утвердила дату президентских выборов. Введение положения произошло после конфликта России и Украины в Керченском проливе

Валерия Заружко (вторая слева), Олег Ляшко (в центре), Андрей Парубий (справа на первом плане) на внеочередном заседании Верховной рады (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Верховная Рада одобрила введение на территории всей Украины военного положения. Об этом сообщает УНН. За решение проголосовали 276 депутатов.

Особый правовой режим в соответствии с предложением президента страны Петра Порошенко будет действовать 30 суток, начиная с 28 ноября. Документ представил секретарь СНБО Александр Турчинов. «В указе президента поручено военному командованию органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, принимать меры, необходимые для обеспечения обороны, безопасности населения и интересов государства», — сказал Турчинов, представляя документ (цитата по телеканалу «112»).

Турчинов сообщил, что на период действия военного положения на Украине могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Он уточнил, что речь идет именно о возможности таких ограничений, а не обязательное применение таких мер. «В случае обострения условий, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ, мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время ведения военного положения», — сказал секретарь СНБО.

Сам Порошенко покинул здание Рады без выступления о военном положении. Ранее он говорил, что военное положение будет введено в восьми областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях), а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива.

Введение военного положения в стране ранее Порошенко обсудил с членами местного Совета национальной безопасности (СНБО). Эту идею они обговорили в ночь на 26 ноября. Утром того же дня украинский лидер подписал соответствующий указ.

Еще одним голосованием Рада назначила выборы президента на 31 марта. Ранее Порошенко говорил, что на начало избирательной кампании и выборы президента страны, которые должны состояться на Украине в марте следующего года, действие режима накладываться не будет.​

На основании указа о военном положении глава государства сможет отдавать госорганам особые поручения, например, возлагать разработку дополнительных законопроектов, ускорять поставки вооружений и выделять финансирование на эти цели, а также приводить в повышенную готовность объекты гражданской и военной защиты.

Материал дополняется.