В Совфеде связали инцидент на Азове с планами встречи Путина и Трампа

Одной из целей «провокации со стороны Украины в Керченском проливе» было помешать встрече президента России Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20, сообщил в разговоре с РБК член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я знаю, как это было сделано, кто инструктировал офицеров, какие перед ними стояли задачи, которые они не выполнили до конца», — заявил он, предположив, что России в связи с этим «сейчас объявят дополнительные санкции», а президент Украины Петр Порошенко «сорвет выборы» у себя в стране (голосование должно состояться в республике в марте следующего года, украинцам предстоит выбрать главу государства).

Помимо этого, как полагает Клинцевич, из-за инцидента в Керченском проливе «начнется расширение НАТО на восток». «Надо же как-то «усмирять непокорную Россию», — пояснил он, подчеркнув однако, что «правду не скрыть».

Инцидент с участием двух украинских бронекатеров и буксира в Керченском проливе произошел 25 ноября. По версии ФСБ, корабли ВМС Украины зашли в территориальные воды Крыма, российская сторона обвинила их в нарушении госграницы. На требования пограничников остановиться экипажи украинских кораблей, по данным ФСБ, не реагировали. По кораблям был открыт огонь. Корабли после происшествия потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в городской порт в Керчи.

Киев счел произошедшее «российской агрессией». Украинские корабли следовали из Одессы в Мариуполь в полном соответствии с правилами и не нарушали границ, заявили местные власти. Москва в свою очередь назвала инцидент «провокацией» Киева. Страны НАТО в конфликте поддержали Украину. От Москвы глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг потребовал «немедленно освободить захваченные ею корабли и их экипажи».

Саммит G20 должен состояться с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. О том, что Путин и Трамп должны встретиться в рамках этого мероприятия, прежде говорили и в Кремле, и в Белом доме. Однако во вторник Трамп заявил, что его встреча с президентом России на G20 может не состояться из-за инцидента в Керченском проливе. Окончательное решение по этому поводу, как указывал американский лидер, будет принято, после того как службы нацбезопасности предоставят ему полный доклад о том, что произошло.