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Медведев оценил шансы Порошенко на переизбрание президентом Украины
Порошенко, несмотря на устроенную Киевом провокацию в Керченском проливе, не сможет выйти во второй тур на выборах президента Украины, считает Дмитрий Медведев. По данным соцопросов, Порошенко уступает двум другим претендентам
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко не сможет переизбраться на этот пост, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — заявил Медведев журналистам.

По его словам, для того чтобы добиться некоторых преференций в борьбе за этот пост, и была предпринята провокация с нарушением границ территориального моря России в Керченском проливе.

Конфликт между Россией и Украиной обострился в воскресенье, 25 ноября. По версии ФСБ, два бронекатера и буксир ВМС Украины зашли в территориальные воды России, при это разрешения на пересечение границы, по данным силовиков, корабли не получали. В Киеве, в свою очередь, заявили, что о передвижениях бронекатеров и буксира Россию предупреждали.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

По данным погранслужбы ФСБ, украинские корабли отказались повиноваться требованиям российской стороны, из-за чего пограничники были вынуждены открыть огонь. Бронекатера и буксир потеряли ход, были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчи. Пострадавших в результате обстрела моряков по прибытии туда госпитализировали.

В Киеве произошедшее расценили как проявление агрессии со стороны России. В ряде регионов страны после столкновения в море на 30 дней было введено военное положение. В Москве произошедшее назвали провокацией Киева.​

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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Данные социологических опросов свидетельствуют, что действующий президент Украины Петр Порошенко (10%) уступает по популярности двум другим кандидатам на этот пост — Юлии Тимошенко (20%) и Владимиру Зеленскому (11%). Порошенко также возглавляет «антирейтинг» политиков — более половины опрошенных за него не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.

По результатам моделирования второго тура Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах, а Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур. Опросы общественного мнения, на основании которых был составлен мониторинг электоральных настроений украинцев, проводились тремя компаниями — Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и социологической группой «Рейтинг».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Петр Порошенко, Украина
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