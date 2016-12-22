Медведев оценил шансы Порошенко на переизбрание президентом Украины

Порошенко, несмотря на устроенную Киевом провокацию в Керченском проливе, не сможет выйти во второй тур на выборах президента Украины, считает Дмитрий Медведев. По данным соцопросов, Порошенко уступает двум другим претендентам

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко не сможет переизбраться на этот пост, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — заявил Медведев журналистам.

По его словам, для того чтобы добиться некоторых преференций в борьбе за этот пост, и была предпринята провокация с нарушением границ территориального моря России в Керченском проливе.

Конфликт между Россией и Украиной обострился в воскресенье, 25 ноября. По версии ФСБ, два бронекатера и буксир ВМС Украины зашли в территориальные воды России, при это разрешения на пересечение границы, по данным силовиков, корабли не получали. В Киеве, в свою очередь, заявили, что о передвижениях бронекатеров и буксира Россию предупреждали.