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Рада отказалась перенести дату выборов из-за введения военного положения
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Рада отказалась перенести дату выборов из-за введения военного положения
Конфликт в Азовском море, 26 ноя, 23:42
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Рада отказалась перенести дату выборов из-за введения военного положения

Верховная рада приняла проект постановления о назначении даты очередных выборов президента Украины, несмотря на сообщения о том, что президентские выборы могут быть перенесены из-за введения военного положения в стране. Об этом сообщает УНИАН.

По словам председателя украинского парламента Андрея Парубия, именно он внес проект этого постановления, «чтобы снять любые вопросы и домыслы относительно проведения выборов президента Украины».

Как отмечает портал, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. За это решение проголосовали 228 народных депутатов.

В ходе этого же заседания депутаты Рады приняли решение ввести на территории Украины военное положение из-за конфликта в Керченском проливе с участием украинских и российских кораблей, который произошел в ночь на 26 ноября.

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Днем 26 ноября президент Украины Петр Порошенко предложил закрепить дату выборов 31 марта. «В начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», — заявил он (цитата по УНИАН).

При этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что введение военного положения — «прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры».

В свою очередь секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «политической спекуляцией» разговоры о введении военного положения для отсрочки президентских выборов. «Любые обвинения о переносе выборов президента Украины безосновательны», — отметил он.

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По данным на конец октября, ​лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко имела наивысший рейтинг среди кандидатов в президенты (15%), следом шел действующий президент страны Петр Порошенко (9%), тройку замыкал шоумен Владимир Зеленский (8%).

Проведенный в ноябре опрос показал, что позиции Тимошенко немного пошатнулись — за нее были готовы отдать свой голос 13,4% украинцев. Однако Порошенко и Зеленский также слегка утратили доверие избирателей — за них были готовы проголосовать 7% и 7,6% соответственно.

Теги: президентские выборы , Украина , Верховная Рада , Андрей Парубий
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Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Политика
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