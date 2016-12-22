Гройсман усомнился в продлении военного положения через 30 дней

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что после окончания срока действия военного положения в нескольких областях страны оснований для его продления не будет. Об этом сообщает «УНИАН».

«Я глубоко убежден в том, что через 30 дней у нас будут все основания не продлевать решение о военном положении, и все будет нормально», — сказал он. При этом украинский премьер отметил, что Украина всегда должна быть готова отразить агрессию «врага нашего, который еще так давно был нашим соседом».

26 ноября Верховная рада одобрила введение военного положения в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. Позднее оно было также введено в Донецкой и Запорожской областях. Согласно принятым документам, военное положение на Украине вводится 26 ноября в 14:00 (13:00 мск). При этом пока не были официально опубликованы ни соответствующий указ, ни утверждающий его закон. 28 ноября пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко подписал закон о введении в стране военного положения.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал указ о введении военного положения на Украине «невменяемым».

