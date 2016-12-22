Аксенов прокомментировал решение Киева ввести военное положение

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал указ украинского президента о введении военного положения в стране «невменяемым». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Аксенова, последние четыре с половиной года власти Крыма постоянно наблюдают провокации со стороны Киева. «Полуостров, как и вся Россия, превращен в неприступную крепость. Никому не позволено нарушать границу нашего государства», — заметил он. Глава Крыма добавил, что местным жителям ничего не угрожает.

25 ноября три корабля ВМС Украины, направлявшиеся из порта Одессы в порт Мариуполя, были задержаны в Керченском проливе, после того как они без предупреждения зашли в российскую акваторию Черного моря. На требования пограничников из России остановиться украинские корабли не реагировали, утверждает ФСБ. В связи с этим по ним был открыт огонь. Несколько украинских моряков получили ранения. Корабли были доставлены в порт Керчи.

Российская сторона назвала действия Киева провокацией, а украинские власти, в свою очередь, обвинили Россию в агрессии.

25 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проголосовал за введение в стране военного положения, позднее данное решение подписал президент Украины Петр Порошенко и одобрила Верховная рада. Военное положение будет действовать 30 суток начиная с 28 ноября. Оно будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива.