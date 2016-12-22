Газета кабмина Украины опубликовала не тот указ о военном положении

Публикация в официальной газете кабмина Украины указа, утверждающего решение о введении военного положения на 60 суток, была ошибкой, виновные будут наказаны, заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Публикация в газете кабмина Украины ​«Урядовий кур'єр» («Правительственный курьер», после публикации в издании документы вступают в силу) указа президента Петра Порошенко, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения на 60 дней, была ошибкой, сообщила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. Накануне, 26 ноября, Верховная рада Украины приняла закон, подтверждающий указ Порошенко о введении военного положения сроком только на 30 суток.

«Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявления об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ», — написала Климпуш-Цинцадзе на странице главного редактора «Радіо НВ» Валерия Калныша.

В соответствии с принятыми в понедельник документами военное положение на Украине было введено 26 ноября начиная с 14:00 по киевскому времени. Таким образом, оно уже должно было вступить в силу, однако ни указ о введении военного положения, ни утверждающий его закон пока официально не опубликованы. Более того, согласно базе документов Верховной рады, закон пока не подписан ни главой парламента, ни президентом Порошенко. Между тем, согласно тексту закона, в силу он вступает только после публикации, а в указе говорится, что оба документа вступают в силу одновременно.

Исходя из этого представитель оборонного комитета Верховной рады Тарас Пастух заявил в эфире «112 Украина», что военное положение в силу пока не вступило.

«Я думаю, что завтра будет опубликован следующий указ президента и закон Украины о поддержке решения президента с 28-го числа. Сегодня ни де-юре, ни де-факто военного положения нет», — сказал Пастух.

​Поводом для введения военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях на Украине назвали «акт вооруженной агрессии» со стороны России. 25 ноября в Керченский пролив вошли три украинских корабля. По данным ФСБ, они не получили разрешения на пересечение российской границы. В итоге они были задержаны. Для их задержания корабль погранслужбы России был вынужден открыть огонь. В результате трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. После случившегося и Россия, и Украина возбудили уголовные дела.