Житель Гавайев подал в суд на штат из-за ложной ракетной тревоги

Житель Гавайев Джеймс Шон Шилдс, который перенес сердечный приступ из-за ложного оповещения о ракетной угрозе, подал на штат в суд. Об этом пишет Star Advertiser.

По данным издания, Шилдс и его девушка Бренда Рейчел подали иск против штата и бывшего администратора гавайского агентства по чрезвычайным ситуациям Верна Мияги за то, что ложное предупреждение вызвало у него сердечный приступ и панику среди жителей.

Как заключил кардиолог Джон МакГрегор, оповещение о ракетной атаке стало значительным фактором, способствующим сердечному приступу, так как раньше у Шилдса не было проблем с сердцем.

13 января жители Гавайев получили предупреждения об атаке баллистическими ракетами на мобильные телефоны. Позднее выяснилось, что оповещения были разосланы по ошибке: сотрудник ведомства по чрезвычайным ситуациям случайно нажал не ту кнопку. При этом сигнал о том, что тревога была ложной, жители штата получили только спустя 40 минут, хотя в Twitter управления по чрезвычайным ситуациям информация появилась через 20 минут.