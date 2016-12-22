Жителям Гавайев объявили ракетную тревогу

Ложное предупреждение об опасности атаки баллистических ракет получили жители Гавайских островов. В сообщениях, которые были разосланы на мобильные телефоны, людям предлагалось «немедленно искать убежище»

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Жители Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами, сообщает Bloomberg.

​Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, при этом жителям советовали «немедленно искать убежище».

Как сообщил агентству Reuters представитель Белого дома, речь шла об учениях. В свою очередь представитель Тихоокеаннского командования армии США заявил, что сообщение было разослано по ошибке, а угрозы ракетного удара не было.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями за ложное предупреждение, пообещав принять меры для того, чтобы впредь подобное не повторялось.

По факту предупреждения была создана специальная комиссия, которая должна разобраться в подробностях случившегося.

Член Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайских островов Тулси Габбард у себя в Twitter опубликовала копию сообщения о нападении, при этом она написала, что тревога была ложной.

«Гавайи — это ложная тревога. Никакая ракета не атакует Гавайи. Я получила официальное подтверждение, что нападения нет», — написала она.