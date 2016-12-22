Угрозу ракетного удара по Гавайям объяснили случайно нажатой кнопкой

Власти американского штата Гавайи сообщили, что объявленное сообщение об угрозе ракетного удара стало следствием «человеческой ошибки»

Фото: Marco Garcia / AP

Как сообщил губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж, объявленная в штате Гавайи угроза ракетного удара произошла потому, что сотрудник ведомства по чрезвычайным ситуациям «случайно нажал не ту кнопку», сообщает агентство Reuters.

Выступая на местном телевидении, Айдж рассказал, что сотрудники центра по чрезвычайным ситуациям трижды в день проверяют работоспособность системы. В этот раз один из них случайно нажал не туда, а потому жители Гавайев получили на свои телефоны сообщение следующего содержания: «Чрезвычайная ситуация. Угроза удара баллистической ракеты. Срочно ищите ближайшее убежище. Это не учебная тревога». Сообщение вышло на местном телевидении и радио.

В течение получаса в штате царила паника, и лишь потом власти штата и представители военного командования сообщили, что никакой угрозы ракетного удара нет.

Сам Айдж заявил, что так же, как и многие местные жители, проснулся, получив сообщение о ракетном ударе. «Все это очень неуместно и достойно сожаления. Мы постараемся изменить эту процедуру, чтобы больше ничего подобного не случилось», — добавил губернатор.

Ложная тревога прозвучала на фоне опасений, что до Гавайев может долететь баллистическая ракета из КНДР. В Пхеньяне в конце прошлого года указывали, что располагают оружием, способном нанести удар по американским базам в Тихом океане. В Вашингтоне в ответ указывали, что готовы в случае необходимости отразить угрозу с запада.

В ноябре власти Гавайев указывали на необходимость тестирования системы оповещения ядерного удара, которая была создана еще во времена холодной войны​. По этому поводу сирены на островах включали в ноябре.