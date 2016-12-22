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Власти Гавайев объяснили позднюю отмену тревоги забытым паролем к Twitter
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Власти Гавайев объяснили позднюю отмену тревоги забытым паролем к Twitter
Общество, 11:48
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Власти Гавайев объяснили позднюю отмену тревоги забытым паролем к Twitter
Губернатор Гавайев знал о том, что предупреждение о ракетном ударе 13 января было ложным, уже через две минуты после того, как его получили жители штата. Однако ему не сразу пришло в голову оповестить их об этом через свой Twitter
Фото: Thomas White / Reuters

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж объяснил позднюю отмену ложного оповещения о ракетной тревоге тем, что не имел прямого доступа к своему аккаунту в социальной сети Twitter, сообщает местное издание Honolulu Star-Advertiser.

Жители Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами на мобильные телефоны 13 января: им предлагалось «немедленно искать убежище» и сообщалось, что тревога не учебная. Однако затем власти Гавайев отменили оповещение об угрозе, а позже объяснили, что сообщение было отправлено по ошибке.

Сигнал о том, что тревога ложная, гавайцы получили на свои телефоны только спустя 40 минут, хотя в Twitter управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи информация была опубликована спустя 20 минут, после чего ее сразу же ретвитнул губернатор.

Журналисты задали губернатору вопрос, почему офис губернатора почти 20 минут не отменял предупреждение об угрозе, хотя Айдж знал о том, что оповещение было ошибочным уже через две минуты после появления ложных данных.

«Должен признаться, что я не знаю свои логин и пароль в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил [после инцидента с ложным оповещением]. Я записал их в телефон, теперь у меня есть прямой доступ к социальным сетям», — сказал Айдж.

По его словам, сразу после того, как он узнал о том, что тревога была ложной, он занимался обзвоном ответственных ведомств.

«В тот момент я звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи и в другие ведомства», — сказал Айдж, подчеркнув, что вместе с сотрудниками аппарата работал над тем, чтобы попытаться привлечь внимание как можно большего числа людей к тому, что предупреждение было ошибочным.

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Он также отметил, что шаги, необходимые для того, чтобы избежать повторения тревоги, уже были предприняты властями.

Ложная тревога в штате Гавайи прозвучала на фоне взаимных угроз применения ядерного оружия со стороны Северной Кореи и США. Власти КНДР в конце прошлого года говорили, что располагают оружием, способным нанести удар по американским базам в Тихом океане, в ответ на это в США заявили, что готовы отразить ядерный удар.

В Вашингтоне после случая с ложным оповещением гавайцев о ядерном ударе заявили, что ложные оповещения об угрозе ракетного удара являются «абсолютно недопустимыми», а власти штата не располагали «разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения».

«Это вызвало волну паники по всему штату, ситуация усугубилась из-за того, что опровержение поступило только спустя 38 минут», — заявил председатель американской федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Аджит Пай.

Незадолго до инцидента на Гавайях впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе, сообщало агентство Reuters.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Twitter
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