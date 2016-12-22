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Адвокат заявил о намерении добиться смягчения условий содержания Бутиной
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Адвокат заявил о намерении добиться смягчения условий содержания Бутиной
Общество, 27 ноя, 23:16
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Адвокат заявил о намерении добиться смягчения условий содержания Бутиной

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РБК, что собирается попросить суд сменить условия ее содержания.

Он намерен сделать соответствующий запрос сегодня и надеется, что Бутину переведут из одиночной камеры в более комфортные условия для содержания. Как заявил Дрисколл, россиянку содержат в одиночной камере 22 часа в сутки и дают право покидать камеру в период только между 2 и 4 часами утра..

Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела
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Бутина была задержана в США в июле по обвинению в связях с российскими спецслужбами и работе на российского чиновника, попавшего под санкции. Позднее ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без лицензии. Россиянка не признает свою вину, в МИД России назвали обвинения против Бутиной сфабрикованными.

Суд дважды отказывался отпустить россиянку. В середине ноября Бутина отозвала из суда прошение о снятии с нее обвинений. Новые судебные слушания по делу Бутиной пройдут в декабре.

Теги: россиянка , американская тюрьма , адвокат
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