Суд перенес слушания по делу Бутиной на декабрь

Новые слушания по делу россиянки Марии Бутиной пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря, говорится в приказе судьи Тани Чэткан. Ранее было известно, что слушания по делу Бутиной пройдут 13 ноября.

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под американские санкции чиновника из России. Также девушку обвинили в связях с российскими спецслужбами и работе иностранным агентом без лицензии. В МИД России назвали обвинения против Бутиной сфабрикованными. Бутина приехала в США в 2016 году по студенческой визе.

Суд отказался отпустить Бутину из-под стражи, поскольку она могла покинуть США и скрыться от следствия. В сентябре окружной суд округа Колумбия также отказался освободить россиянку и перевести ее под домашний арест. По словам судьи Тани Чэткан, в противном случае россиянку «посадят в машину с дипломатическими номерами», отвезут в аэропорт и доставят в Россию.