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Суд отказался выпускать Марию Бутину из-под ареста
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Суд отказался выпускать Марию Бутину из-под ареста
Политика, 23:02
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Суд отказался выпускать Марию Бутину из-под ареста
Прокуроры во время заседания показали фотографию встречи россиянки Марии Бутиной с представителем российской разведки и настаивали на ее аресте до суда, поскольку она может улететь из страны
Мария Бутина (Фото: AP)

Суд в США постановил заключить под стражу до судебного разбирательства россиянку Марию Бутину, обвиняемую в связях с российской разведкой, передает Reuters.

В ходе заседания прокурор показал фотографию, на которой Бутина встречается в ресторане с человеком, предположительно являющимся российским агентом.

Адвокат россиянки, Роберт Дрисколл заявил, что уважает решение суд, но не согласен с решением заключить его подзащитную под стражу.

Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит тюремное заключение в США
Политика

Россиянку задержали в Вашингтоне в воскресенье, 15 июля. В США она находилась по студенческой визе, полученной для обучения в частном университете. Американский Минюст выдвинул ей два обвинения: в сговоре с целью стать иностранным агентом и в работе иноагентом без регистрации.

Федеральная прокуратура США ранее обратилась в суд с требованием оставить Бутину под арестом. «Поскольку Бутина была разоблачена как незаконный агент России, существует серьезный риск того, что она обратится к правительству, чтобы ей помогли бежать из Соединенных Штатов», - приводит Bloomberg заявление ведомства.

Правоохранительные органы рассказали, что в квартире Бутиной нашли написанные от руки заметки, в которых говорилось как отвечать на предложение устроиться на работу в ФСБ. Кроме того, в ее электронной переписке нашли контакты нескольких человек, которых в США считают агентами российских спецслужб.

В прокуратуре подчеркнули, что россиянка готовилась уехать из США – у нее дома обнаружили коробки с вещами, а срок аренды квартиры Бутиной истекает 31 июля.

МИД назвал задержание в США Бутиной «откровенным политическим заказом»
Политика

За сговор россиянке грозит штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а за деятельность в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора США она может лишиться свободы на срок до 10 лет или выплатить штраф.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге назвала инцидент «откровенным политическим заказом», отметив, что о задержании стало известно сразу после переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки.

Автор: Константин Нагаев.
Теги: шпионаж , судебное слушание , арест
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