После конфликта в Азовском море на Украину не пустили 80 россиян

С 26 ноября украинские пограничники в аэропортах Киева не пустили в страну около 80 россиян, сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В погранслужбе пояснили, что граждан России не пустили в страну «по разным причинам», в том числе из-за отсутствия ряда документов или четкой цели визита.

Ранее посольство России в Киеве предупреждало, что украинские пограничники намеренно отказывают все большему числу россиян во въезде в страну. В частности, в Херсонской области было ограничено пересечение российско-украинской границы для граждан России.

Ужесточение пограничного контроля произошло после инцидента в Азовском море 25 ноября. По данным ФСБ, российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые нарушили границу России. Речь идет об артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу».

В ФСБ отмечали, что корабли проигнорировали требование остановиться, после чего пограничники открыли по ним огонь. Задержанные корабли, на которых находились 24 украинских военнослужащих, были доставлены в порт Керчи.

После конфликта в Азовском море власти Украины приняли решение ввести в некоторых областях страны военное положение. Российские власти назвали инцидент вторжением в российские воды, а в Кремле сочли действия украинских кораблей «​опасной провокацией».