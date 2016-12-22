В Херсонской области ввели ограничения для россиян на границе

Пересечение российско-украинской границы в Херсонской области ограничено для граждан России, рассказал на брифинге председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев, пишет УНН.

«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно», — сказал он. Гордеев добавил, что ограничения касаются только россиян.

По данным УНН, данный режим ввели с вечера 25 ноября, глава областной администрации не уточнил, с чем это связано.

РБК направил запрос в администрацию Херсонской области.

25 ноября в ФСБ рассказали, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, не предупредивших о своих маневрах и нарушивших границу России. В результате были задержаны 24 украинских военных, среди них есть сотрудники Службы безопасности Украины, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В ВМС Украины заявили, что сообщали российской стороне о проходе кораблей через Керченский пролив. Киев расценил произошедшее как акт агрессии, власти страны с 28 ноября вводят режим военного положения на 30 суток. Данный режим будет действовать в нескольких регионах Украины, в том числе в Херсонской области.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что планируют ограничить въезд в страну для «некоторых граждан России». Кремль назвал инцидент в Керченском проливе вторжением в российские воды, МИД России заявил Украине протест.