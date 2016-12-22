Посольство предупредило о массовом отказе россиянам во въезде на Украину

Посольство предупредило о массовом отказе россиянам во въезде на Украину

Посольство предупредило собирающихся на Украину россиян о возросшем числе отказов разрешить въезд в страну и намеренном затягивании украинскими пограничниками проверок. В МИД Украины направлена нота с просьбой разъяснить ситуацию

Фото: Константин Чергинский / ТАСС

Сотрудники пограничной службы Украины ​намеренно затягивают проверку прибывающих в страну российских граждан и все большему числу россиян отказывают в праве на въезд, предупреждает посольство России в Киеве.

«Обращаем внимание граждан Российской Федерации, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны Государственной пограничной службы Украины во въезде на территорию страны россиянам, несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве пояснили, что в МИД Украины уже направлена нота с призывом разъяснить причины массового запрета въезда россиян на территорию страны, а также прекратить «дискриминационные действия» пограничников в отношении российских граждан. Однако пока власти Украины объяснять причины происходящего отказываются.

Ранее​ во вторник председатель Херсонской областной администрации (Херсонская область — единственный регион Украины, граничащий с Крымом) Андрей Гордеев заявил о введении ограничений для пересекающих границу российских граждан. «Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно», — сказал Гордеев. С понедельника из Киева авиарейсами в Минск были возвращены 47 россиян, заявил «Интерфаксу» официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, вернувшиеся заявили, что им отказали во въезде на Украину. «Вчера вернулись 12 человек, остальные — сегодня», — добавил он.