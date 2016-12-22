ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,51 66,36 EUR Нал. 76,53 75,34 USD Бирж. 66,80 -0,30 EUR Бирж. 75,68 -0,31 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 0,00 +0,00 BTC/USD Бирж. 3883,00 -267,00 IMOEX 2324,44 +0,69% RTSI 1096,29 +1,12% Brent 60,09 -1,12% DJIA 24640,24 +1,46% Nasdaq 7081,99 +2,06%
Трамп назвал примененный на границе с Мексикой газ «очень безопасным»
Лента новостей
Король-хулиган: как эпатаж помогает бизнесу Burger King в России 09:54, Технологии и медиа Физкульт-прикид: как заработать на спортивной одежде для корпораций 09:53, Свое дело Трамп допустил новые пошлины против Китая на $267 млрд 09:42, Экономика Каким должен быть устав ООО: пять главных правил 09:40, Потребрынок  Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 09:38, РБК и Белая Дача В Якутске отменили концерт рэпера Элджея 09:33, Общество ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд 09:30, Политика Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием 09:27, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09:08, РБК и ГТЛК В ЦИК создадут отдел перспективных решений 09:01, Политика Трамп назвал примененный на границе с Мексикой газ «очень безопасным» 08:47, Политика СМИ узнали об отказе Минфина от идеи обнуления пошлин на авиаперевозки 08:34, Бизнес Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 08:30, РБК и Lenovo Интернет-продажи в США подскочили на 26%: кто заработал на «черной пятнице» 08:28, Quote В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека 08:02, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 07:29, РБК и Toyo Внутриполитический блок Кремля решил ввести KPI под конкретные задачи 07:00, Политика Mail.Ru Group решила создать собственного голосового помощника 06:53, Технологии и медиа Трамп пригрозил проблемами главе GM в случае закрытия завода в Огайо 06:37, Бизнес Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 06:29, РБК, Jardin и Greenfield Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине 06:24, Политика Арестованная в США Бутина начала давать в тюрьме уроки по алгебре и йоге 06:07, Общество Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации 05:31, Бизнес В Белоруссии закрыли уголовные дела еще двух фигурантов «дела «БелТА» 05:18, Общество В Нью-Йорке при наезде минивэна один человек погиб и шестеро пострадали 04:45, Общество В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней 04:14, Политика Киев заявил о давлении при даче показаний задержанными на Азове 03:52, Политика Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 03:39, РБК и EXMO
Трамп назвал примененный на границе с Мексикой газ «очень безопасным»
Политика, 08:47
0
Трамп назвал примененный на границе с Мексикой газ «очень безопасным»

Президент США Дональд Трамп назвал «очень безопасным» слезоточивый газ, примененный на мексиканской границе против толпы мигрантов, среди которых были дети. Об этом он заявил во время круглого стола в штате Миссисипи, передает Associated Press.

Он также осудил родителей, против детей которых был применен газ. «Зачем родитель бежит в место, где, как они знают, будет использован слезоточивый газ, вместе с детьми?» — заявил Трамп.

Он добавил, что некоторые женщины с детьми не были их настоящими матерями. Президент назвал их «хваталами», которые берут с собой через границу чужих детей в надежде, что с ними они будут иметь особый статус и быстрее получат убежище в США.

WP узнала о соглашении США и Мексики относительно мигрантов
Политика

Тем не менее он отметил, что примененное на границе вещество было очень слабой формой слезоточивого газа и оказалось «очень безопасным» для детей и взрослых.

В понедельник, 26 ноября, группа мигрантов из Центральной Америки прорвалась к американо-мексиканской границе. Погранслужба США перекрыла КПП для пешеходов и автомобилей в Сан-Исидро, после чего применила резиновые пули и слезоточивый газ. По данным американских властей, всего «караван мигрантов» включал 8247 человек.

США открыли КПП на границе с Мексикой после ситуации с мигрантами
Политика

К границе Мексики и США мигранты из Гондураса выдвинулись в середине октября. Они намеревались просить у американских властей убежище. Когда группа мигрантов приближалась к границе, Трамп отправил в пограничную зону бойцов Национальной гвардии, а 22 ноября подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой. Военным также было разрешено в случае необходимости применять оружие.

Теги: Дональд Трамп , Мексика , граница , слезоточивый газ , Безопасность
Главное
ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд Политика
Материалы по теме
Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой Политика
СМИ узнали о расширении полномочий военных США на границе с Мексикой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter