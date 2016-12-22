США открыли КПП на границе с Мексикой после ситуации с мигрантами

Американская пограничная служба открыла контрольно-пропускной пункт Сан-Исидро, расположенный на границе с Мексикой. Об этом сообщается в аккаунте погранслужбы Сан-Диего в Twitter.

Отмечается, что открыли трассы, идущие по направлению на север и юг, а также пешеходные переходы «Восток» и «Запад».

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен сообщила в своем аккаунте в Twitter, что Соединенные Штаты поддерживают тесные контакты с властями Мексики и стремятся к совместному безопасному урегулированию ситуации на границе.

Ранее группы мигрантов из Центральной Америки прорвалась к мексикано-американской границе. Погранслужба США перекрыла движение пешеходов и автомобилей в Сан-Исидро, а также применила к мигрантам слезоточивый газ и резиновые пули. МВД Мексики задержало группу из 500 человек, которые пытались прорваться в США. В министерстве добавили, что всего «караван мигрантов» включает 8 247 человек.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что США и Мексика договорились о пересмотре политики в отношении приема мигрантов. Они должны будут ждать в Мексике решения суда о предоставлении убежища в Соединенных Штатах.