Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой

По словам главы ведомства Джеймса Мэттиса, соответствующие инструкции он получил от главы аппарата Белого дома Джона Келли. В случае необходимости военным разрешено применять боевое оружие

Джеймс Мэттис (в центре) и Кирстен Нильсен (справа) (Фото: Jacob Caldwel / U.S. Army/ Reuters)

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие. Слова Мэттиса приводит агентство Associated Press.

При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут посланы на задержания мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб, отмечает агентство. По словам Мэттиса, на задержание в таких случаях будут уходить «минуты, а не часы».

«Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количествах военных [отправленных к границе], по мере того как будут приняты эти решения», — сказал он.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить на границу с Мексикой американские войска для сдерживания каравана мигрантов из Центральной Америки. Позднее Пентагон утвердил соответствующий запрос Министерства внутренней безопасности (DHS). До сих пор миссия насчитывала примерно 5,8 тыс. американских военных. Их обязанности, в основном, заключались в том, чтобы возводить временные барьеры, натягивать проволоку вдоль границы, а также заниматься перевозкой сотрудников пограничных служб.

Мэттис подчеркнул необходимость дистанцировать военных от функций правоохранительных органов, таких как аресты, которые запрещены в соответствии с законом «Posse Comitatus». Закон, в частности, запрещает федеральному правительству использовать вооруженные силы в части исполнения функций внутренней полиции, за исключением случаев, разрешенных Конституцией или Конгрессом.

Мэттис подчеркнул, что будет использовать дополнительные полномочия только в ответ на конкретный запрос от главы DHS Кирстен Нильсен. Пока такого запроса не было, подчеркнул глава оборонного ведомства. «Теперь у меня есть дополнительные полномочия. Посмотрим, о чем она меня попросит», — сказал он.

​Глава Пентагона уточнил, что инструкции, которые он получил, была подписаны начальником главы аппарата Белого дома Джоном Келли.