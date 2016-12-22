США применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Мексикой

Первые группы мигрантов из Центральной Америки прорвались к мексикано-американской границе, сообщает Fox News. В качестве ответной меры пограничная служба США запретила движение автомобилей и пешеходов на участке Сан Исидро, к северу от которого находится калифорнийский Сан-Диего.
Также появилась информация, что с американской стороны был применен слезоточивый газ. Пока нет данных, пытались ли в этот момент мигранты прорваться через границу.
В связи с происходящим на границе в Белом доме заявили об отправке в район Сан Исидро дополнительных сил, в том числе и морских пехотинцев.
Ранее власти Мексики заявляли о том, что договорились предоставить убежище мигрантам из Северной Америки до разрешения вопроса об их приеме в американских судах. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что готов перекрыть весь южный участок границы в том случае, если власти Мексики допустят прорыв беженцев.В середине октября мигранты из Гондураса выдвинулись к границе США, чтобы просить у Вашингтона убежища. Спустя месяц караван мигрантов достиг американской границы, всего в США планируют попасть более 5 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп отправил на границу бойцов Национальной гвардии, а 22 ноября подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и разрешил военным стрелять по беженцам.