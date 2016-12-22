В США стреляли резиновыми пулями по мигрантам на границе с Мексикой

Американские пограничники применили резиновые пули против мигрантов на границе США с Мексикой. Об этом сообщает Excelsior.
«То, что происходит сейчас, — полный беспорядок. Важно, чтобы был контроль», — рассказал изданию глава организации «Ангелы границы» Энрике Моронес.
Excelsior отмечает, что в результате обстрела резиновыми пулями несколько человек получили травмы.
Министерство внутренних дел Мексики сообщает, что в координации с властями штата Нижняя Калифорния была задержана группа из почти 500 мигрантов, которые пытались незаконно прорваться через американо-мексиканскую границу в районе города Тихуана. Их планируют депортировать. Отмечается, что для этого Мексика не будет использовать военные силы. В министерстве добавили, что «караван мигрантов» составляет 8 247 человек, большинство из которых находятся в Нижней Калифорнии.
Ранее группы мигрантов из Центральной Америки прорвались к границе Мексики и США. Американская пограничная служба запретила движение машин и пешеходов в Сан Исидро, а также применила слезоточивый газ. В Белом доме заявили, что отправили в этот район дополнительные силы, в том числе морских пехотинцев.
Накануне газета The Washington Post сообщала, что власти Мексики согласились принимать у себя мигрантов, пока их запросы о предоставлении убежища в США рассматриваются в суде. Ранее они жили в Соединенных Штатах за государственный счет.