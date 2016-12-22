WP узнала о соглашении США и Мексики относительно мигрантов

Мексиканские власти согласились на предложение США, согласно которому на время, пока суд рассматривает запрос мигранта относительно предоставления ему убежища, он будет находиться в Мексике. Прежде такие люди жили в США за госсчет

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Администрации президента США Дональда Трампа удалось добиться поддержки от избранных властей Мексики в плане пересмотра политики Соединенных Штатов относительно границ. Согласно инициативе Вашингтона, все мигранты, которые обратились к США за предоставлением убежища, должны будут подождать решения суда относительно их просьбы в Мексике. Об этом со ссылкой на мексиканских чиновников и работников переходной команды избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сообщает газета The Washington Post (WP). Инаугурация Лопеса Обрадора должна состояться 1 декабря.

Соглашение между США и Мексикой на этот счет, как замечает издание, нарушит давно установившиеся правила предоставления убежищ и наложит серьезный барьер на пути переселенцев из Центральной Америки, которые пытаются добраться до Соединенных Штатов и избежать нищеты и насилия. Речь идет о давней практике, согласно которой все мигранты, оказавшиеся на территории США, ожидают решения о предоставлении им убежища в Штатах. В связи с тем, что ежегодно американские суды получают десятки тысяч таких заявкок, процесс может затягиваться. В это время прибывшие в страну мигранты живут в США за счет государства.

Однако согласно наброскам нового плана, который, по информации WP, известен под названием «Remain in Mexico» (с англ. — «Остаться в Мексике), просители убежища в США на границе должны будут оставаться в Мексике до тех пор, пока их запросы будут обрабатываются властями Соединенных Штатов.

«На данный момент мы согласились на эту политику «Remain in Mexico», — прокомментировала в интервью изданию ситуацию министр внутренних дел Мексики из переходного правительства Лопеса Обрадора ​ Ольга Санчес Кордеро. Подобное решение в беседе с газетой она назвала «краткосрочным».

«Среднесрочное и долгосрочное решение заключается в том, что люди [в принципе] не мигрируют», — заявила глава ведомства, заметив, что мигрантов из Центральной Америки Мексика встречает с распростертыми объятиями. «Но представьте, один караван [мигрантов] за другим за другим, это тоже будет проблемой для нас», — добавила Санчес Кордеро.

Официально соглашение между странами, как замечает WP, пока не подписано. Договоренность о сделке была заключена сторонами на прошлой неделе в Хьюстоне, знают источники WP. Там состоялась встреча мексиканского министра иностранных дел из переходного правительства Марсело Эбрарда с американскими высокопоставленными лицами, в том числе, с госсекретарем США Майком Помпео и министром по внутренней безопасности Штатов Кирстен Нильсен.