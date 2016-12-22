Москалькова назвала число задержанных украинских моряков

Российские пограничники задержали 24 моряка украинского флота в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Их всего 24 человека», — сказала она, отметив, что трое из них получили ранения и находятся в керченской больнице. По ее словам, сейчас с задержанными моряками ведут «процессуальные действия» и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно-опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства», — добавила Москалькова, отметив, что российские пограничники действовали профессионально.

Информацию о 24 задержанных подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов. В эфире «Первого канала» он рассказал, что их жизням ничего не угрожает, пишет ТАСС.

Накануне, 25 ноября, в ФСБ рассказали, что обстреляли и задержали три украинских корабля при попытке пересечь границу территориальных вод России. В ведомстве подчеркнули, что буксир «Яны Капу», а также катера «Бердянск» и «Никополь» не ответили на требование остановиться, после чего российские пограничники открыли по ним огонь.

На Украине эти действия посчитали актом агрессии, президент страны Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны выступили за введение военного положения. Теперь это решение должны одобрить в Верховной раде.

В Кремле произошедшее назвали «вторжением в российские воды». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сотрудники погранслужбы России действовали строго по плану, предусмотренному на случай необходимости перекрыть границу. В российском МИДе заявили Украине протест и потребовали срочно созвать Совбез ООН.