Генштабу Украины поручили организовать противовоздушную оборону

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) поручил Генштабу страны организовать противовоздушную оборону после обстрела и задержания украинских кораблей российскими пограничниками в районе Керченского пролива. Соответствующий пункт содержится в решении СНБО, размещенном на сайте ведомства.

«Организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха», — говорится в документе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который закрепляет решение СНБО о мерах в связи с инцидентом с военными кораблями. В частности, в стране предлагается ввести военное положение. Документ должна одобрить Верховная рада.

Накануне, 25 ноября, в ФСБ рассказали о задержании трех украинских кораблей. По данным ФСБ, катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. Российские пограничники не были предупреждены об их проходе и потребовали их остановиться. Однако это требование проигнорировали, и российская сторона открыла огонь.

Позже в ВМС Украины рассказали, что в результате пострадали шесть моряков (в ФСБ сообщали о трех пострадавших), корабли отбуксировали в керченский порт.

В МИД России посчитали произошедшее провокацией и связали с предстоящими в следующем году выборами президента Украины.

Москва заявила Киеву протест и потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН.