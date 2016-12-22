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Аксенов назвал украинских моряков «заложниками политической ситуации»
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Аксенов назвал украинских моряков «заложниками политической ситуации»
Конфликт в Азовском море, 16:54
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Аксенов назвал украинских моряков «заложниками политической ситуации»

Задержанные российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе украинские военные моряки являются «заложниками политической ситуации», считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он упрекнул украинское руководство в том, что оно «пожертвовало» тремя кораблями, «которые на плаву еле держатся», и отправило их «нарушать государственную границу России». «Мы четко понимаем, что они стали заложниками сложившейся политической ситуации. Порошенко плевать на людей», — сказал Аксенов.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Он отметил, что жизни троих раненых украинских моряков ничего не угрожает, они получают всю необходимую помощь.

Аксенов добавил, что инцидент не повлиял на ситуацию в Крыму, она остается спокойной.

Ранее МИД России выразил Украине протест в связи с инцидентом в Керченском проливе, а Кремль назвал произошедшее «вторжением в российские воды».

«Ущерб уже нанесен»: западные СМИ — о конфликте в Керченском проливе
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25 ноября в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля — два бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». ВМС Украины заявили, что предупредили о переходе кораблей. Российская сторона говорит, что предупреждения и разрешения на проход не было.

В результате судоходство в проливе было временно перекрыто Россией. Российский катер протаранил украинский буксир, а начавшие отход бронекатера были обстреляны и задержаны. Несколько моряков получили ранения. Украинские корабли вместе с экипажами доставили в российский порт.

После президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении в стране на 60 дней. Соответствующий документ должна одобрить Верховная рада. Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН.

Теги: Сергей Аксенов , моряки , Украина
Главное
Порошенко подписал указ о военном положении на Украине Политика
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