Совет президента Украины предложил Порошенко ввести военное положение

Советники президента Украины предложили ему провести заседание СНБО и объявить в стране военное положение в связи с событиями в Керченском проливе

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что после чрезвычайного заседания военного совета при президенте страны поручено обсудить введение в стране режима военного положения, сообщает «112.Украина».

Турчинов заявил, что в ходе военного совета обстрел украинских кораблей был признан «актом военной агрессии». При этом начальник Генерального штаба и министр обороны утверждали, что украинские военные корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь и заранее предупредили об этом российскую сторону.

В ФСБ России в свою очередь действия украинских кораблей назвали незаконными. Там подчеркнули, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу и никак не реагировали на законные требования остановиться. В результате российские пограничники были вынуждены открыть огонь, в результате которого трое украинских моряков были ранены. Всем им оказали медицинскую помощь.

По факту нарушения украинскими кораблями государственной границы возбуждено уголовное дело.

Телеканал «112» указывает, что по украинскому законодательству военное положение на Украине позволит местным властям вводить комендантский час, запрещать выезд из страны, поднимать вопрос о запрете партий и организаций, которые угрожают «суверенитету и национальной безопасности Украины». Запрещено на этот период проводить выборы и организовывать забастовки.

Помимо этого, военные смогут изымать в своих нуждах автомобили, телевизоры, компьютеры, радиоприемники для нужд обороны.