Порошенко созвал военный совет из-за ситуации в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание военного кабинета в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«В связи с чрезвычайным происшествием на Азове президент созвал военный кабинет», — сообщил он.

Агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что заседание должно было начаться в 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских военных корабля нарушили территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ добавили, что они не подавали заявки на проход, и добавили, что Киеву следовало «подумать о последствиях своих действий». Командование ВМС Украины заявило, что малые бронированные артиллерийские катеры «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, и предоставило информацию о проходе кораблей заранее.

Впоследствии ВМС Украины сообщили, что катера погранслужбы ФСБ обстреляли их корабли. В Киеве также утверждают, что в результате два моряка получили ранения. В ФСБ добавили, что три украинских военных судна легли на обратный курс, а также назвали произошедшее подготовленной Украиной провокацией.