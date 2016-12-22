Лавров призвал страны Запада не обвинять Россию через СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Запада обращаться с претензиями к Москве напрямую, а не через СМИ. Об этом он заявил на конференции «Средиземноморье: римский диалог», пишет «Интерфакс».

Лавров сказал, что «нормальные вежливые люди» поднимают такие вопросы напрямую и напомнил о недавних обвинениях России в нарушении работы сигнала GPS во время учений НАТО.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы обращаетесь напрямую к ней, а не к СМИ», — добавил министр.

О сбоях в работе GPS власти Финляндии сообщили 9 ноября, неполадки наблюдались в районе границ с Россией и Норвегией. Из-за проблем с сигналом GPS для пилотов самолетов выпустили специальное предупреждение. Схожие проблемы до этого наблюдали норвежские военные, которые предположили, что ответственной за них может быть Москва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном вмешательстве Москвы в работу GPS 12 ноября, говорил, что «как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований». «Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах», — сказал он журналистам.

15 ноября МИД Финляндии согласился с выводами норвежских военных и заявил, что данный инцидент обсуждается с Россией по дипломатическим каналам. На следующий день российского посла вызвали в финское министерство иностранных дел.





