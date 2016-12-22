МИД Финляндии признал вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО

В МИД Финляндии заявили, что согласны с выводами норвежских военных о том, что помехи в системе навигации GPS во время учений НАТО были вызваны действиями России, но сочли нецелесообразным раскрывать детали этого дела общественности, сообщается на сайте министерства.

В министерстве добавили, что власти продолжают расследовать инцидент и обсуждают данный вопрос с Россией по дипломатическим каналам. Позиция Финляндия заключается в том, что подобные действия не должны ставить под угрозу авиасообщение, подчеркнули в МИД страны.

9 ноября финские военные сообщили, что зафиксировали сбой в работе GPS. Неполадки наблюдались на севере и северо-востоке страны, из-за сбоя аэронавигационная служба Финляндии выпустила предупреждение для пилотов. За неделю до этого неполадки в работе GPS заметили военные из Норвегии. Там связали сбои с активностью России, которая, по их словам, возросла на фоне учений НАТО Trident Juncture.

Позже премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил, что сбои в работе GPS могли произойти из-за действий России. «В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал он. Произошедшее премьер назвал посланием для участников учений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о неполадках в работе GPS заявил, что «есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах», добавив, что, как правило, у таких обвинений нет оснований.

13 ноября Минобороны Норвегии официально назвало Россию ответственной за сбои в GPS, которые наблюдались с 16 октября по 7 ноября.