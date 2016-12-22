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Власти Финляндии предупредили пилотов о сбоях в системе GPS
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Власти Финляндии предупредили пилотов о сбоях в системе GPS
Политика, 20:40
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Власти Финляндии предупредили пилотов о сбоях в системе GPS
Финляндия зафиксировала в своих северных регионах нарушения в работе спутниковой навигации. На прошлой неделе такие сбои наблюдали и в Северной Норвегии. Местные военные предполагают, что это связано с возможными действиями России
Фото: Mariana Bazo / Reuters

В заполярных районах Финляндии произошел сбой в работе международной системы навигации GPS. Об этом сообщает местное издание Yle.

Первыми нарушения в работе сервиса зафиксировали финские военные, которые предупредили об этом Службу аэронавигационной информации страны и направили ей соответствующее заявление. Сбой наблюдался на территориях от северных окраин города Рованиеми до норвежской границы к востоку от города Киттиля и до российской границы.

«Мы получили информацию из разных источников о том, что сигнал GPS может быть ненадежным в Северной и в Северо-Восточной Финляндии», — заявил изданию операционный директор аэронавигационной службы страны Хейкки Исоман.

Он рассказал, что после этого ведомство выпустило предупреждение для пилотов, в котором для страховки увеличило площадь распространения сбоев.

На сайте ведомства размещено соответствующее предупреждение. Финские власти прогнозируют сбои в навигации на протяжении всего дня в пятницу, 9 ноября, и в субботу, 10 ноября.

Глава пресс-службы сил обороны Финляндии Сами Нурми отказался комментировать инцидент.

На прошлой неделе подобные проблемы зафиксировали норвежские военные. Они связывали их с возросшей активностью России в регионе на фоне проходивших в стране учений НАТО Trident Juncture. Авиационные власти Норвегии выпускали предупреждения для аэропортов Киркенес и Вадсё о том, что сигналы GPS в районе города Тромсё могут быть неустойчивыми.

«Трудно сказать, что привело к этому, но есть основания полагать, что это может быть связано с военной деятельностью, осуществляемой за пределами Норвегии», — прокомментировал в разговоре с The Barents Observer проблемы со спутниковой навигацией в норвежском регионе (фюльке) Финнмарк директор Управления гражданской авиации Норвегии Венче Олсен.

Автор: Анна Трунина.
Теги: GPS , Норвегия , Финляндия
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