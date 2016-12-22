МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS

Скандал вокруг обвинений в глушении сигнала GPS во время учений Trident Juncture вышел на дипломатический уровень. В МИД Финляндии вызван российский посол

Павел Кузнецов (Фото: helsinki.mid.ru)

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в МИД страны из-за ситуации с обвинениями в адрес России в глушении сигнала GPS в ходе учений НАТО. Об этом пишет финское издание Ilkka со ссылкой на ​заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни ​Финляндскому информационному агентству (STT).

«Кузнецов вызван в понедельник утром для обсуждения в связи с помехами в работе GPS», — цитирует агентство слова министра.

Ранее МИД Финляндии официально признал, что глушение сигнала GPS производилось с российской территории. В Хельсинки заявили о расследовании инцидента и планах обсудить ситуацию с Россией на дипломатическом уровне, однако раскрыть детали дела отказались. При этом финские дипломаты подчеркнули, что позиция Хельсинки заключается в том, что подобные действия не должны ставить под угрозу полеты авиации.

О сбоях в работе системы GPS финские власти сообщили 9 ноября. Зона, где прием сигнала происходил со сбоями, находится в Заполярье, в районе границ с Норвегией и Россией. Из-за проблем с навигацией специальное предупреждение было выпущено для пилотов самолетов.

Аналогичные проблемы до этого фиксировали норвежские военные. Они предположили, что глушение сигнала могла производить Россия в связи с проходящими в регионе учениями НАТО Trident Juncture – крупнейшими учениями подобного рода с периода окончания Холодной войны. Такое же мнение высказал директор Управления гражданской авиации Норвегии Венче Олсен. «Трудно сказать, что привело к этому, но есть основания полагать, что это может быть связано с военной деятельностью, осуществляемой за пределами Норвегии», — сказал он.

Российская сторона, тем не менее, обвинения, высказанные Норвегией и Финляндией, опровергла. «Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований», — прокомментировал заявления Осло и Хельсинки пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Учения Trident Juncture, в которых принимают участие почти все участники альянса НАТО, начались 25 октября и стали одними из крупнейших в своем роде. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в своем Twitter назвала их крупнейшими учениями блока со времен х​олодной войны. Участие в них должны принять около 50 тыс. военнослужащих. Помимо стран альянса свои контингенты на Trident Juncture — 2018 отправили не состоящие в НАТО Финляндия и Швеция.

В ходе учений российский противолодочный самолет Ту-142 совершил пролет на малой высоте над флагманом Шестого флота США USS Mount Whitney. Российский борт появился над палубой корабля в тот момент. когда проходила фотосессия с участием журналистов, что позволило его запечатлеть на камеру.