Минобороны Норвегии связало сбой в GPS с действиями российских войск

Причиной сбоя в работе системы навигации GPS во время учений НАТО стали «действия российских войск», заявили власти Норвегии. Финский премьер ранее допускал возможность, что за сбоем может стоять Россия

Фото: Gorm Kallestad / EPA / ТАСС

Министерство обороны Норвегии сообщило во вторник, что действия российских войск в Арктике стали причиной сбоя в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление норвежского оборонного ведомства.

В ответе Минобороны Норвегии на запрос агентства говорится, что ведомству «известно, что сбой был зафиксирован с 16 октября по 7 ноября из-за [действий] российских войск» в заполярном районе Кольского полуострова.

О сбое в работе GPS на прошлой неделе сообщали власти Норвегии и Финляндии. Представители обеих стран отмечали, что сбой был отмечен во время военных учений НАТО Trident Juncture, и выпускали предупреждения о сбое для пилотов.

Премьер Финляндии Юха Сипиля в минувшее воскресенье заявил, что за сбоем может стоять Россия. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — сказал он.

До этого норвежская сторона также фиксировала сбои в работе GPS, авиационные власти Норвегии выпускали предупреждения для аэропортов Киркенес и Вадсё, в которых говорилось, что сигналы GPS в районе города Тромсё могут быть неустойчивыми. Однако тогда причина сбоев прямо не называлась, высказывались только предположения.

«Трудно сказать, что привело к этому, но есть основания полагать, что это может быть связано с военной деятельностью, осуществляемой за пределами Норвегии», — прокомментировал в разговоре с The Barents Observer проблемы со спутниковой навигацией в норвежском регионе Финнмарк директор Управления гражданской авиации Норвегии Венче Олсен.

В Кремле заявляли, что у них нет информации о причастности России к сбоям GPS. «Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во вторник, 6 ноября, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в России не могут игнорировать увеличение активности НАТО около своих границ. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сказал, что активность альянса у рубежей России достигла «небывалого уровня со времен холодной войны». По его словам, НАТО хочет усилить свое передовое военное присутствие на восточном направлении.