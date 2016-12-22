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В Кремле заявили об отсутствии данных о причастности России к сбоям GPS
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В Кремле заявили об отсутствии данных о причастности России к сбоям GPS
Политика, 16:44
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В Кремле заявили об отсутствии данных о причастности России к сбоям GPS

Кремль не обладает информацией о причастности России к сбоям в системе GPS. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что всеми необходимыми сведениями могут располагать эксперты или Министерство обороны России.

«Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований», — добавил Песков.

Премьер Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS
Политика

Ранее на этой неделе финские военные зафиксировали сбой в работе GPS в заполярных районах страны во время учений НАТО Trident Juncture. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что за сбоями в работе системы навигации может стоять Россия.

Теги: Кремль , заявление , данные , возможная причастность , сбои , GPS
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