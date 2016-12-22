Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Вот так примитивно правительство госпожи [Терезы] Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — написала Захарова. По словам представителя МИДа, ее «шокируют новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом».

Предложенный Мэй план Brexit раскритиковали в Британии, ряд министров уволились на фоне публикации документа, а СМИ сообщали, что британские парламентарии готовятся объявить премьер-министру вотум о недоверии.

Ранее 23 ноября Скотленд-Ярд на своем сайте разместил три видеозаписи, на которых изображены люди, внешне похожие на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Инцидент произошел в марте текущего года, власти Британии назвали Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ. Сами россияне в интервью телеканалу RT отвергали эти обвинения, по их словам, они работают в фитнес-индустрии, а в Солсбери приехали как туристы, чтобы «пить кофе и наслаждаться английской готикой».