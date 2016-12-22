СМИ сообщили о готовности противников Терезы Мэй начать ее отстранение

По данным телеканала Sky News, однопартийцам британского премьера удалось заручиться поддержкой, необходимой для запуска процедуры отстранения ее от власти. Причиной стал проект соглашения с ЕС по Brexit

Тереза Мэй (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, выступающие против ее плана по Brexit, смогли получить достаточно голосов для рассмотрения вопроса о недоверии премьеру. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, связанный с правящей Консервативной партией, лидером которой является Мэй.

Источник канала сказал, что голосование по вотуму доверия может пройти в ближайшее время.

Собеседники канала сообщают также, что все парламентские организаторы партии (парламентарии, обеспечивающее партийную дисциплину в органах законодательной власти) получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

Процедура рассмотрения вопроса об отстранении премьер-министра от власти может быть запущена, если минимум 15% членов Консервативной партии в парламенте (сейчас 15% — это 48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства, главе Комитета 1922 года Грэму Брэйди. Этот комитет объединяет рядовых депутатов-консерваторов, у него есть право запустить формальную процедуру. Комитет должен рассмотреть письма и принять решение, проводить голосование или нет. Если голосование состоится, вопрос будет решаться простым большинством голосов.

Sky News отмечает, что на данный момент письма в Комитет 1922 года направили 19 консерваторов (они подтвердили это публично или в разговоре с каналом). СМИ отмечает, что письма могли написать и другие члены парламента, однако не сообщили об этом публично.

Вопрос о вотуме недоверия Терезе Мэй вновь встал на текущей неделе, когда правительство простым большинством голосов поддержало проект соглашения с ЕС о Brexit. В знак протеста против этого в отставку подали министр по вопросам Brexit и министр по вопросам труда и пенсий. Также свои посты покинули несколько заместителей министров. Противники британского премьера обвиняли ее в предательстве идеи Brexit.