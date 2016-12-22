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Посольство России направило в британский МИД ноту по «делу Скрипалей»
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Посольство России направило в британский МИД ноту по «делу Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 21:48
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Посольство России направило в британский МИД ноту по «делу Скрипалей»

Посольство России в Лондоне направило очередную ноту в британский МИД в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Отмечается, что российская сторона указала Британии на «явное нарушение» международного права и отказ России в ее праве получить информацию о ее гражданах. Как отмечает посольство, Скрипали «остаются в изоляции под полным контролем британских властей, находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте». При этом Лондон отказался от официальных предложений Москвы о сотрудничестве, а также не предоставил консульский доступ к Скрипалям, напомнили в посольстве.

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Как подчеркивается в сообщении, Россия за почти девять месяцев, прошедших со дня инцидента в Солсбери, направила несколько десятков нот и писем в адрес британских ведомств с многочисленными вопросами и продолжит требовать информацию о случившемся.

В сентябре британская полиция сообщила, что главными подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются  офицеры российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России Владимир Путин утверждал, что они являются гражданскими лицами.

В октябре The Insider и Bellingcat сообщили, что под именем Боширова скрывается Герой России полковник Анатолий Чепига, а под именем Петрова — Герой России военный врач Александр Мишкин.

Скотленд-Ярд отказался комментировать данные о личности Мишкина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что информацию, которую опубликовал Bellingcat, предоставили британские власти.

Теги: Великобритания , Посольство
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