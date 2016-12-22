Захарова отвергла способность Bellingcat расследовать инцидент в Солсбери

Информацию, которую опубликовал Bellingcat под видом собственного расследования инцидента в Солсбери на самом деле передали этой организации британские власти заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканале «Россия-1».

«По Солсбери и Эймсбери никакого расследования нет, есть просто использование псевдо-СМИ в качестве возможности распространения вот таких информационных сливов», — сказала Захарова.

По ее словам, Bellingcat «просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН».

Днем ранее она назвала Bellingcat «сливным инструментом», так как организация не является ни СМИ, ни каким-либо официальным ведомством, а в 10 октября обвинила ее в сотрудничестве со спецслужбами.

Словам Захаровой касаются расследования Bellingcat и The Insider о настоящих именах Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Так, Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига, он полковник российской военной разведки и Герой России. Герой России, полковник российской военной разведки Анатолий Чепига. Петрова же позже расследователи назвали военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным. Официальные лица в Кремле и в МИД России называли данную информацию «вбросами».