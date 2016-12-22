Скотленд-Ярд прокомментировал данные о личности «отравителя» Скрипалей

Лондонская полиция отказалась комментировать публикации изданий The Insider и Bellingcat, которые утверждают, что один из подозреваемых в отравлении бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был военным врачом ГРУ Александром Мишкиным. Об этом в британских правоохранительных органах заявили агентству Reuters.



«Мы не будем комментировать предположения на тему их [подозреваемых] личностей», — говорится в заявлении полиции.



Как отмечает Reuters, ранее британская полиция заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов использовали псевдонимы.

The Insider и Bellingcat сообщили в воскресенье, 8 октября о том, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров является военным врачом. Как утверждает Bellingcat, чтобы идентифицировать его, были использованы открытые источники, свидетельства людей, которые знакомы с ним, и копии удостоверений личности, в том числе паспорта. По данным издания, свою «тайную личность» Мишкин получил в Москве в 2010 году. Bellingcat отмечает, что в каком звании он сейчас, неизвестно, но издание предполагает, что когда были отравлены Скрипали, Мишкин был подполковником или полковником.

О том, что Петров и Боширов являются подозреваемыми в отравлении Скрипалей сообщила британская полиция 5 сентября. Тогда в британских правоохранительных органах заявили, что фамилии могут быть ненастоящими, хотя у подозреваемых, были российские паспорта. Сами Петров и Боширов все обвинения отвергли. В конце сентября эксперты Bellingcat сообщили, что Руслан Боширов является Героем России и подполковником Анатолием Чепигой.

В Кремле, комментируя эту публикацию, заявили, что не будут дискутировать по поводу личности Руслана Боширова. «Мы не будем вести разговоры со СМИ. Би-би-си не может ничего подтвердить, она может только выдвинуть предположения», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.