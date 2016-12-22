Кто такие Чепига и Мишкин. Главное
Отравление Скрипалей, 16:40
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Кто такие Чепига и Мишкин. Главное
The Insider, Bellingcat и группа CIT выпустили расследования о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Лондон считает «отравителями» Скрипалей и сотрудниками ГРУ. Главное из расследований — в обзоре РБК
Руслан Боширов (слева) и Александр Петров
- Расследователи из The Insider, Bellingcat и группы Conflict Intelligence Team (CIT) раскрыли личности Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании называют сотрудниками ГРУ и отравителями экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
- Как утверждают участники расследования, настоящее имя Руслана Боширова — Анатолий Чепига. Он родился в 1979 году в деревне Николаевка в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Является полковником, Героем России.
- Семья Чепиги, как ранее писала газета «Коммерсантъ», жила в селе Березовка Амурской области, однако там Чепигу, как рассказали местные жители, не видели уже давно. Одна из опрошенных корреспондентами газеты рассказала, что в 1996 году Чепига окончил березовскую школу и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). По словам односельчан, окончив вуз, он уехал по распределению. Женат, есть двое детей.
- Настоящее имя Александра Петрова — Александр Мишкин. Он родился в июле 1979 года в селе Лойга Архангельской области. Учился на врача в одной из военных академий России и проходил подготовку в качестве военного врача для ВМФ в Военно-медицинской академии по специальности «гипобарическая медицина» (анализирует психологию подводников. — РБК). ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. — РБК) предложило Мишкину работу во время учебы.
- Чепига и Мишкин, по версии журналистов, переехали в Москву в 2010 году, где и получили «тайные личности». До осени 2014 года оба были зарегистрированы по адресу: Хорошевское шоссе, 76. Этот адрес совпадает с адресом штаб-квартиры ГРУ.
- Осенью 2014 года Мишкин и Чепига получили от государства новые квартиры в Москве, пишут расследователи со ссылкой на официальные выписки из реестра, на улице Гримау и Перекопской соответственно.
- Благодаря полученным CIT водительским правам, расследователями было установлено, что на автомобиль BMW X5 с номером Т 705 ТТ 99 был выписан полис ОСАГО. В 2017 году автомобиль был продан, но номер остался за его владельцем и вскоре был установлен на Mercedes GL-Klasse. Штрафы на этот автомобиль выписаны на Александра Евгеньевича Мишкина. Чепига продал ему автомобиль в мае 2018 года.
- По данным Bellingcat, Мишкин ездил на Украину во время событий на Майдане в декабре 2013 года.
- Как указывают расследователи, установить личность Чепиги и Мишкина удалось по открытым источникам, показаниям людей, знакомых с ними, а также благодаря копиям документов, удостоверяющих их личность.
В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила парламент, что подозреваемыми в покушении считаются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых спецслужбы считают агентами ГРУ. Позже Петров и Боширов в интервью телеканалу RT отвергли эти обвинения.
Реакция
- В Кремле не комментируют данные о личности Боширова (Чепиги).
- Скотленд-Ярд также отказался от комментариев.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование The Insider и Bellingcat «вбросом».