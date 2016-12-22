Мэй решила «дойти до конца» в вопросе Brexit вопреки угрозе отставки

Тереза Мэй призналась, что «чувствует каждой фиброй своей души», что заключенная ее правительством с Брюсселем сделка по Brexit правильная. Она заявила, что не намерена сдаваться и собирается «довести дело до конца»

Тереза Мэй (Фото: Matt Dunham / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что ее не пугает угроза отставки и она готова дойти до конца в вопросе выхода страны из ЕС. Об этом Мэй заявила в четверг на пресс-конференции.

Премьеру задали вопрос, что она будет делать, если в ближайшие дни ей будет вынесен вотум недоверия на фоне разногласий по проекту соглашения c ЕС по Brexit. В ответ она заявила, что руководству приходится принимать трудные решения. «Собираюсь ли я довести это дело до конца? Да», — сказала Мэй (цитата по The Guardian).

Поинтересовались у премьера, готова ли она к расколу, риск которого навис над ее партией. В ответ Мэй сказала, что члены парламента обсуждают Brexit с момента проведения соответствующего референдума. Когда же придет время голосовать, уверена Мэй, депутаты сделают выбор в пользу того, что лучше для Британии.

Мэй призналась, что чувствует «каждой фиброй своей души», что сделка, которую ее правительство заключило с Брюсселем, правильная. Если же политики не поддержат сделку, страна будет поставлена на «путь глубокой и серьезной неопределенности», подчеркнула Мэй. Она также заметила, что никто не предложил альтернативного плана.

За минувшие сутки сразу двое министров правительства Мэй ушли в отставку в знак несогласия с утвержденным правительством планом выхода Великобритании из Евросоюза. По данным The Times, недовольство по поводу сделки в частном порядке выразили девять из 25 членов кабинета министров. Все большее число депутатов из Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, призывают к вотуму недоверия премьеру, замечает Associated Press.