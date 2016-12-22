В Британии допустили продление переходного периода Brexit

Министр по делам бизнеса Великобритании Грег Кларк высказался за продление переходного периода Brexit до 2022 года. Об этом сообщает The Independent.

Эта идея была предложена главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье. Как отметил Кларк, увеличение переходного периода «произошло бы по нашей просьбе и было бы максимальным».

Ранее Великобритания и Евросоюз согласовали план Brexit. Согласно ему, Лондон заплатит за выход из ЕС около €39 млрд. Великобритания покинет таможенный союз ЕС, однако должно будет выполнять основные меры регулирования, принятые на континенте. Переходный период должен продлиться до конца 2020 года. Несколько британских министров сочли соглашение невыгодным и объявили об уходе в отставку.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что альтернатив ее плану по Brexit нет, и если парламентарии отклонят сделку, то «вернут все к началу». Она добавила, что соглашение Лондона и Брюсселя означает восстановление британцами «контроля над своими деньгами».