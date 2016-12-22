Появилось видео полета четырех истребителей Су-57

Появились кадры полета четырех российских истребителей Су-57, видеозапись, снятую с транспортного самолета Ан-12, опубликовал телеканал «Звезда».

Видео: tvzvezda.ru

На кадрах видно, как самолеты летят друг за другом на близком расстоянии. Где и когда было снято видео, «Звезда» не уточнила.

Ранее, 19 ноября, Минобороны показало полеты Су-57 в Сирии. В военном ведомстве отметили, что в этой стране летно-технические характеристики, а также бортовые системы самолета проверили на практике.

В Сирии Су-57 выполнили более десятка вылетов. В феврале о том, что такие истребители появились на российской авиабазе Хмеймим, писала газета Haaretz, в марте эту информацию подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он рассказал, что самолеты пробыли в Сирии два дня, но успели поучаствовать в боевых вылетах.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Он был разработан Объединенным конструкторским бюро им. П.О.Сухого. Характеристики самолета не раскрывались, но известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».