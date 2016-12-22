Минобороны впервые опубликовало видео полетов Су-57 в Сирии

Минобороны впервые опубликовало видео полетов истребителей Су-57 над Сирией. В сообщении ведомства отмечается, что они проводились для испытаний новейшего самолета в реальной боевой обстановке

Фото: скриншот с видео Министерства обороны РФ

Министерство обороны России впервые опубликовало видео полетов новейших российских истребителей пятого поколения в Сирии. В сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook, говорится, что Су-57 выполнили более десятка полетов, целью которых была проверка заявленных возможностей самолетов в условиях реальной боевой обстановки.

«В ходе них [полетов] были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», — говорится в сообщении Минобороны.

Видео: Министерство обороны РФ

О появлении на российской авиабазе Хмеймим истребителей Су-57 в феврале сообщила израильская газета Haaretz. В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил факт переброски Су-57 в Сирию, отметив, что самолеты пробыли там всего два дня, но успели выполнить за это время несколько полетов, в том числе боевых.

Позднее Шойгу сообщил, что Су-57 испытывали в боевой обстановке крылатые ракеты. «В феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — сообщил министр в мае.

Су-57 (заводской индекс Т-50, он же перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — первый российский истребитель пятого поколения. Его разработало Объединенное конструкторское бюро им. П.О.Сухого. Характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Принятие машины на вооружение намечено на 2018–2019 годы.