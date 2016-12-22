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Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео
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Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео
Политика, 22:58
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Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний крыла истребителя пятого поколения Су-57, на котором при нагрузке в 104% допустимой, оно разрушается. Кадры были показаны в программе «Военная приемка», которая была посвящена этому новому самолету.

Испытания проводились с целью понять предел прочности Су-57. На кадрах, которые получены с камер наблюдения в помещении, где проводятся испытания, видно крыло, на котором закреплены различные датчики. На крыло подается нагрузка, и крыло сгибается. Во время испытаний нагрузка была подана в 104% раза выше допустимой. Затем конструктор сказал, что произошло разрушение. После громкого хлопка крыло надломилось, осело и опустилось, комментирует ведущий.

Начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода сказал, что крыло разрушилось при нагрузке в 104% выше допустимой. По его словам, это хороший результат, потому что, если крыло выдержало бы больше этого значения, это значит, что «конструкция перетяжелена».

Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разрабатывает ОКБ имени П. О. Сухого. Этот самолет должен прийти на замену тяжелому истребителю Су-27. Свой первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года. Новый истребитель может уничтожать как воздушные, так и наземные и надводные системы противника.

Самолет пока не передан на вооружение российской армии.

В конце февраля сообщалось, что на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, прибыл Су-57, рассказал РБК источник в Минобороны. По его словам, перед военными стояла задача испытать истребитель в «реальных условиях». Он также отметил, что это стал ответом российской стороны на полет американских стелс-истребителей.

Теги: истребитель , Су-57 , Минобороны
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