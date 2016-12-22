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Сенатор назвала свои слова о питании россиян глупостью из Telegram
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Сенатор назвала свои слова о питании россиян глупостью из Telegram
Общество, 19:47
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Сенатор назвала свои слова о питании россиян глупостью из Telegram

Слова о том, что предки россиян благодаря скудности потребительской корзины во время Великой отечественной войны имели ясность рассудка — «глупость из Telegram», заявила сенатор от Брянской области Екатерина Лахова. Об этом сообщает телеканал «360».

«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить». — ответила она на просьбу объяснить свои слова.

Ранее стало известно, что Лахова, комментируя прожиточный минимум пенсионера в размере 3,5 тыс. руб заявила, что в Великую отечественную войну люди выживали, как могли, однако, «пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной».

Признав, что на 3,5 тыс. действительно трудно прожить, Лахова отметила, что сама себе частенько устраивает разгрузочные дни, во время которых питается гречкой, и это полезно для здоровья. Комментируя предложения поднять прожиточный минимум, она заявила, что «так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть.

В середине октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова нашла нормальным прожиточный минимум пенсионера, считая, что на 3,5 тыс. можно хорошо питаться. Высказывание касалось спора с муниципальным депутатом Николаем Бондаренко, который предложил в качестве эксперимента месяц питаться на эту сумму. Министр предложила ему в качестве продуктов питания «макарошки и кефир», а также вызвалась указать места, где можно дешево купить продукты. Сама жить на данную сумму она отказалась, ссылаясь на статус министра. Ее слова стали достоянием общественности и вызвали критику. Уже через три дня Соколова уволилась по собственному желанию. Ее отставку принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев, отметив, что ее позиция недопустима для руководителя регионального министерства. Тем временем Николай Бондаренко по итогам эксперимента заявил, что похудел на 4 кг и предложил повысить прожиточный минимум до 20 тыс. руб, а минимальную потребительскую корзину — до 10 тыс. Существующие нормы он назвал геноцидом.

Теги: сенатор , питание , прожиточный минимум , Брянская область , Совет Федерации
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