Саратовский министр уволилась по собственному желанию после скандала

Экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова освободила занимаемую должность по собственному желанию, говорится в постановлении губернатора региона, опубликованном изданием «Новости Саратовской губернии».

В документе сообщается, что Соколова ушла с поста министра «по собственной инициативе». Данное постановление было подписано и вступило в силу 12 октября.

В этот день стало известно, что Соколова поспорила с депутатом Саратовского заксобрания Николаем Бондаренко о размере прожиточного минимума. По его словам, прожить на установленную для пенсионеров сумму (7176 руб. — РБК) невозможно. Соколова в ответ сказала, что считает прожиточный минимум нормальным, а для «минимальных физиологических потребностей» она посчитала достаточным 3,5 тыс. руб. в месяц.

Она также заявила, что в установленную прожиточным минимумом сумму можно уложиться, если использовать сезонные овощи и фрукты. «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!» — добавила Соколова. При этом чиновница подчеркнула, что ей на подобное питание «не позволит» перейти статус министра.

Спустя несколько часов губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил ее, подчеркнув, что считает ее отношение к вопросу прожиточного минимума «недопустимым для руководителя регионального министерства».

Согласно декларации о доходах Соколовой, размещенной на сайте правительства области, за 2017 год она заработала 2,29 млн руб. Кроме того, в документе были указаны жилой дом площадью 171, 9 кв. м и приусадебный участок площадью 338 кв. м. Также в ее пользовании была квартира площадью 46,5 кв. м.